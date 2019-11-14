منح الرئيس عبدالفتاح السيسي «وسام زايد» الأرفع في الإمارات

منح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "وسام زايد" للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعد أرفع وسام تمنحه الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي تقديرًا للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينًا لدور الرئيس في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة".