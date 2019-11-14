والي تطلق الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي.. صور

أطلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات إطلاق مبادرة رواد النيل وتطوير فرع السادس من أكتوبر.





ويضم الموقع مجموعة من والخدمات والبرامج المقدمة من البنك وإجراءات الحصول عليها كما يحتوي الموقع على الخدمات المصرفية بكل أشكالها ومعلومات عن التمويلات مثل تمويل الحضانات والمصروفات المدرسية وقروض المتعافين من الإدمان وأخبارًا تحدث أولًا بأول.





كما يحتوي الموقع على أهم الأسئلة الشائعة ونبذة عن البنك وتاريخه وأماكن تواجد الفروع والماكينات.



