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الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي يجريان جولة تفقدية بمعرض أبوظبي الدولي للبترول

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:55 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
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كـريـم الـخـطـيـب
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي جولة تفقدية بمعرض أبوظبي الدولي للبترول.

بدأت منذ قليل مباحثات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي ، بقصر الوطن بأبوظبي، بعد أن أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وعزف السلام الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى قصر الوطن أبو ظبي، واستقبله محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارته السابعة إلى الإمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه أمس الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
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