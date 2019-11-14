ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يجب محاكمته.. نائب إيتاى البارود يطالب بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:32 م
انفجار خط بترول في
انفجار خط بترول في البحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أكد الدكتور عمرو حمروش عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، تقدمه بطلب لرئيس مجلس النواب، للمطالبة بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول بطنطا وتقديمه لمحاكمة عاجلة لعدم قيامه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لشركة الأنابيب فور إبلاغها بوجود تسريب مواد بترولية بعزبة المواسير في الواحدة ظهرا "قبل الاشتعال بأربع ساعات كاملة"، مشيرا إلى اقتصار الشركة على اتباع سياسة "كله تمام يا فندم".

وأوضح "حمروش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأنه طالب بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول بطنطا لمحاكمة عاجلة لفشل الشركة فى التعامل مع تسريب البنزين الخام من المواسير المارة بعزبة المواسير ولعدم إخلاء المنطقة وفرض كردون أمنى حول مكان التسريب منذ بدايته فى الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد حمروش على قيام رئيس شركة أنابيب البترول فى البيان الصادر للجهات التنفيذية بالتبليغ عن التسريبات فى الواحدة ظهرا، ولم يتم عمل أى شيء حتى وقت اشتعال النيران فى الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى عدم الدفع بسيارات "فوم الرغوة" فور الإبلاغ والتحقيق من صحته لتقوم بتغطية البنزين المتسرب.

وانتقد حمروش فى طلب الإحاطة قيام شركة أنابيب البترول بترك الخطوط بدون حراسة كافية، وبعدم تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بمثل هذه الحالات مما ترتب عليه سقوط العديد من الضحايا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجاز خط بترول بالبحيرة

إصابة 12 مواطنا.. الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لموقع حريق التسريب البترولي بـ البحيرة

حريق ايتاى البارود.. نائب البحيرة يكشف آخر تطورات الوضع

6 ساعات من الرعب.. انفجار خط بترول في البحيرة.. الصحة تعلن وفاة 7 وإصابة 16 .. وتكشف عن المتهم الأول بالانفجار.. والمحافظ يزور المصابين ويوجه بصرف التعويضات

النيابة العامة تعاين جثث ضحايا حريق المواسير وتسأل المصابين

ننشر صور خسائر حريق عزبة المواسير بإيتاي البارود

ترشيحاتنا

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة

قطيفة قصير.. شذى بفستان ملفت في أحدث ظهور لها

لا تملك بديلا لـ محمد صلاح.. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام البدري

بالفيديو والصور | رد الجميل لـ مشرد ساعد فتاة في موقف صعب

مياه الفيضانات تغطى ساحة سان ماركو بإيطاليا | شاهد

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها لحادث.. أول ظهور لـ منة فضالى بإطلالة رياضية مع كلبها

قطيفة قصير.. شذى بفستان ملفت في أحدث ظهور لها

بـ الأصفر الكناري.. حلا شيحة بـ إطلالة جديدة تبهر متابعيها