يجب محاكمته.. نائب إيتاى البارود يطالب بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول

أكد الدكتور عمرو حمروش عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، تقدمه بطلب لرئيس مجلس النواب، للمطالبة بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول بطنطا وتقديمه لمحاكمة عاجلة لعدم قيامه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لشركة الأنابيب فور إبلاغها بوجود تسريب مواد بترولية بعزبة المواسير في الواحدة ظهرا "قبل الاشتعال بأربع ساعات كاملة"، مشيرا إلى اقتصار الشركة على اتباع سياسة "كله تمام يا فندم".



وأوضح "حمروش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بأنه طالب بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول بطنطا لمحاكمة عاجلة لفشل الشركة فى التعامل مع تسريب البنزين الخام من المواسير المارة بعزبة المواسير ولعدم إخلاء المنطقة وفرض كردون أمنى حول مكان التسريب منذ بدايته فى الساعة الواحدة ظهرا.



وأكد حمروش على قيام رئيس شركة أنابيب البترول فى البيان الصادر للجهات التنفيذية بالتبليغ عن التسريبات فى الواحدة ظهرا، ولم يتم عمل أى شيء حتى وقت اشتعال النيران فى الساعة الخامسة مساء، مشيرا إلى عدم الدفع بسيارات "فوم الرغوة" فور الإبلاغ والتحقيق من صحته لتقوم بتغطية البنزين المتسرب.



وانتقد حمروش فى طلب الإحاطة قيام شركة أنابيب البترول بترك الخطوط بدون حراسة كافية، وبعدم تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بمثل هذه الحالات مما ترتب عليه سقوط العديد من الضحايا.