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حوادث

بسبب الخلاف علي الموز.. الإعدام لمزارع قتل ابن خالته في قنا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:25 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات قنا، بالإعدام لمزارع بتهمة قتل ابن خالته بسبب خلاف على "سبايط موز" بقرية دندرة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار والمستشار شريف عفت مصطفى، وأمناء سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد حسن. 

ترجع وقائع القضية إلى 25 سبتمبر 2016 عندما طعن محمد.هـ 30 سنه ابن خالته أحمد أبوأحمد أمام منزله بسبب خلافات على سبايط الموز وفر هاربًا.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وأقر بارتكاب الجريمه بسبب خلاف نشب بينهم علي سبايط موز في جزيرة دندره، وعقب وصوله المنزل استل سكينا وتوجه إلى منزل نجل خالته ووجه له عدة طعنات بالسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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