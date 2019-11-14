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رياضة

الرياضة تُعلن لائحة العقوبات المالية لدوري مراكز الشباب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة لائحة العقوبات المالية المقرر تنفيذها خلال منافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته السابعة 2019/2020.

وجاءت لائحة العقوبات المالية لدوري مراكز الشباب كالتالي:

- ضرب الخصم بدون كرة إيقاف مباراتين إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 جنيه.

- محاولة الاعتداء على أحد عناصر اللعبة إيقاف مباراتين وغرامة مالية 500 جنيه في حالة اللاعب، أما المدرب إيقاف ثلاث
مباريات وغرامة 1000 جنيه، وفي حالة مسئول التنظيم أو الحكم 4 مباريات وغرامة مالية 1500 جنيه.

- السب بألفاظ خارجة ومشينة ضد لاعب إيقاف مباراتين وغرامة قدرها 500 جنيه.

- سب الدين إيقاف 3 مباريات وغرامة 1500 جنيه

- فعل فاضح قد تصل إلى شطب اللاعب إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 جنيه.

- إشارات مشينة إيقاف 4 مباريات وغرامة 500 جنيه

- سلوك غير رياضي للحكم أو مساعديه أو مسئولي التنظيم إيقاف 3 مباريات وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه

- اشتباك ودفع باليد إيقاف 4 مباريات وغرامة 500 جنيه في حالة اللاعب، و4 مباريات إلى جانب غرامة مالية 1000 جنيه في حالة المدرب، وإيقاف 6 مباريات وغرامة مالية 1500 جنيه

- الاعتداء بالضرب على الحكم أو مساعديه أو مسئولي التنظيم فد تصل عقوبتها إلى الشطب إلى جانب 5000 جنيه.

- نزول أفراد أو جماهير لأرض الملعب عقوبتها تصل إلى نقل المباريات وغرامة مالية قدرها 1500 جنيه.

- التلاعب بنتيجة مباراة تصل العقوبة إلى شطب الفريقين مدة لا تقل عن سنتين وحرمانهم من جميع المستحقات والمزايا المالية.

- التلاعب بتقارير المباريات من الحكم أو المراقب تقوم اللجنة العليا بتوقيه العقوبات اللازمة.

- المشاجرات بين الفريقين تصل العقوبة إلى شطب الفريقين وحرمانهم من جميع المستحقات والمزايا المالية.

- التظلم على العقوبات خلال 48 ساعة عمل ويتم الرد خلال أسبوع.

- في حالة عدم الرجوع إلى المسئولين "اللجنة العليا بالوزارة" في شكوي أو تظلم ما واللجوء والتصريح لأحد وسائل الإعلام بهدف الإثارة يتم توقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه.

- لا يحق للجنة المسابقات بالمديرية أو المنطقة توقيع غرامات مالية.

- يحق للجنة الفنية العليا بوزارة الشباب والرياضة تعديل أو إضافة أو أخذ أي قرار تراه مناسبا.
الرياضة تُعلن لائحة العقوبات المالية لدوري مراكز الشباب
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