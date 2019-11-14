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حوادث

فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:05 م
حادث ايتاى البارود
حادث ايتاى البارود فى البحيرة
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جمالات الدمنهوري
قررت النيابة العامة بـ إيتاى البارود، بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لجنوب البحيرة، انتداب الطب الشرعى وإجراء تحليل
D N A لـ5 جثث مجهولة فى حادث انفجار خط بترول بإيتاى البارود، التى تم العثور عليها بموقع الحريق للتوصل لهويتها.

وبدأ فريق من النيابة العامة مكون من محمد أكرم حمود، أحمد رضوان، أشرف حمودة، ورؤساء النيابة، تحقيقات موسعة فى حادث إيتاى البارود أمس لسؤال المصابين وشهود العيان فى الحادث.

كما انتدبت النيابة المعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية لحادث حريق عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة برئاسة المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور.

وكانت عزبة المواسير بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة قد شهدت، أمس، الأربعاء، تسرب مواد بترولية بأحد المجاري المائية تسبب فى نشوب حريق مروع وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا " مركز إيتاي البارود.

وأسفر الحريق عن مصرع 7 أشخاص تم التعرف على شخصين، وجار التعرف على الآخرين، بمعرفة رجال الطب الشرعى، بينما أصيب 16 آخرين بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بإيتاى البارود وتحويل 6 من بينهم لمستشفى كفر الدوار لخطورة إصابتهم.

وكان أهالى عزبة المواسير بإيتاى البارود عاشوا ليلة حزينة إثر نشوب حريق هائل نتج عن تسريب مواد بترولية من خط بترول.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجار إطفاء الحريق قبل أن يمتد للمناطق المحيطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية الأمن بلاغًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدى المجاري المائية بنطاق منطقة المواسير بمركز شرطة إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية "المواسير - معنيا" بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول، وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المشار إليه وجار رفع آثار التسريب من ترعة منطقة المواسير بمركز إيتاي البارود.

وانتقلت القيادات الأمنية بمحافظة البحيرة إلى مكان الحريق، كما هرعت سيارات الحماية المدنية من المراكز المحيطة للمساعدة فى إطفاء الحريق قبل أن ينتقل للقرى المجاورة.

وأصيب رئيس وحدة الحماية المدنية بإيتاى البارود وأمين شرطة و12 شخصا آخرين بحالات إغماء واختناق وحروق من الدرجات الثلاث نتيجة الحريق.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع وفيات تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة لـ 7 وفيات و16 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 15 شخصًا ووفاة 6 آخرين أثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.

وأكد "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة طبقًا لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجار متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

بينما أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ونائبته، الدكتورة نهال بلبع، زيارة إلى مستشفى إيتاى البارود المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين ضحايا حادث حريق قرية المواسير، والذى راح ضحيته 6 أشخاص و15 مصابا.

ووجه محافظ البحيرة كلا من مديريتي "الصحة" بتقديم جميع أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، و"التضامن" بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمتضررين من الحادث، وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا للقانون 86 لسنة 2019.

وكان اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة- قد وجه برفع درجة الاستنفار القصوى وتوجه جميع عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ برى وإسعاف ومعدات، وتم إخماد الحريق بالكامل ويجرى حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.

كما أكد المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن المتهم الأول في حريق خط المنتجات البترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، وسرقة بعض المنتجات قبل الحريق، هو صاحب الأرض الزراعية التي يمر بها الخط وحدث فيها واقعتا التسريب والسرقة.

وأوضح "حافظ" في تصريحات له، أنه فى تمام الواحدة ظهر اليوم تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص "كلبس" بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.
فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة
فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة
فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة
فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة
فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة
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