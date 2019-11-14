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توك شو

كيوب سات.. أول قمر صناعي مصري محلي الصنع.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:53 م
أول قمر صناعى مصرى
أول قمر صناعى مصرى
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قسم التوك شو
قال المهندس حسين عاشور، مدير برامج الاختبارات والتصميم لوكالة الفضاء المصرية، إن أول قمر صناعى مصرى محلى الصنع سمي بـ"كيوب سات"، موضحًا أنه قبل إطلاق القمر الصناعى، يتم وضعه تحت عدة اختبارات.

وأضاف حسين عاشور خلال فضائية "إكسترا نيوز" أن اختبارات القمر الصناعي تتضمن شدة القمر في تحمل الاهتزازات ودرجات الحرارة من خلال محاكاة البيئة الفضائية على الأرض.

من جانبه أشار المهندس خالد أحمد رزق مهندس اختبارات الهيئة الحرارية للأقمار الصناعية إلى أن هذه الفترة يتم توجيه وامتلاك وتوطين تكنولوجيا الفضاء بشكل جيد جدا سواء من ناحية المعدات أو الناحية البشرية.

كما أوضح الدكتور محمد إبراهيم رئيس قطاع تنفيذ واختبارات الأقمار الصناعية، أن الأمر أصبح بمثابة تحدى لصناعة واختبار وتشغيل القمر الصناعى، لافتًا إلى أنها تجربة مصرية بالكامل تعطى ثقة للمهندسين المصريين، وأن الموضوع يعتمد على خطوات معينة مع طموح ويسعى للوصول إلى الهدف المطلوب.

فيما أكد الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي للوكالة الفضائية المصرية أن "كيوب سات" عبارة عن قمر مكعب طول ضلعه 10 سم، ووزنه حوالي 1 كيلو، مضيفًا أنه على الرغم من صغر حجمه إلا أنه يشتمل على جميع الأنظمة الموجودة في الأقمار الضخمة.
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