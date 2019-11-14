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تعليم

عميد ألسن عين شمس تفتتح ورشة عمل بعنوان "الاتجاهات الحديثة في نشر البحوث العلمية"

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:32 م
ورشة عمل بعنوان الإتجاهات
ورشة عمل بعنوان "الإتجاهات الحديثة في نشر البحوث العلمية"
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كريم ناصر
افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس فاعليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الدراسات العليا و البحوث بالكلية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري من خلال شركة knowledge E، و بالتنسيق مع مكتب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات و المكتبة الرقمية بالجامعة بعنوان "الإتجاهات الحديثة في نشر البحوث العلمية"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعه الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا و البحوث، بحضور لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعانة و الطلاب بكليات الجامعة، د.هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بالجامعة.

وخلال كلمتها أكدت "رشاد" أن ورشة العمل تلك تعد الثالثة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ، و تستهدف تطوير مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في مجال النشر الدولي لأبحاثهم ؛ بهدف رفع تصنيف الجامعة الدولي في مجال البحث العلمي وفق توجهات إستراتيجية الدولة وفق رؤية ٢٠٣٠ التي تبنتها الدولة المصرية بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي في الترويج للأبحاث العلمية أصبح اليوم أمرا حتميا ، لما لمواقع التواصل الإجتماعي من إنتشار واسع بين شعوب العالم ، و هو الأمر الذي يعد أيقونة للمساهمة في الإستعانه بالأبحاث العلمية للناشرين بجامعة عين شمس في مختلف الأبحاث العالمية لتكون مشروعات يمكن الإستفادة منها علي أرض الواقع خلال المستقبل .

و خلال كلمته ألمح لدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث إلي حصول جامعة عين شمس علي المركز الأول في مجال نشر الأبحاث العلمية علي مستوى الجامعات المصرية، مؤكدا علي أن ورشة العمل تأتي في إطار تنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي لنشر أبحاثهم العلمية ، و زيادة المردود الإيجابي عن تلك الأبحاث من خلال زيادة أعداد الإستشهادات المرجعية منها في الأبحاث العالمية .
عميد ألسن عين شمس تفتتح ورشة عمل بعنوان "الاتجاهات الحديثة في نشر البحوث العلمية"
عميد ألسن عين شمس تفتتح ورشة عمل بعنوان "الاتجاهات الحديثة في نشر البحوث العلمية"
عميد ألسن عين شمس تفتتح ورشة عمل بعنوان "الاتجاهات الحديثة في نشر البحوث العلمية"
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