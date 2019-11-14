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تعليم

محمود الخباز رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنوفية وأحمد جلال نائبًا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:50 م
محمود الخباز رئيسا
محمود الخباز رئيسا لإتحاد طلاب جامعة المنوفية وأحمد جلال نائ
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مروة فاضل
انطلقت اليوم انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية للعام الجامعي 2019/2020 في قاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة لجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومتابعة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وإدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وشهدت الانتخابات التي أقيمت على مقعد رئيس اتحاد طلاب الجامعة فوز الطالب محمود فتحي الخباز من كلية الطب البطيري على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة بالتذكية.

كما أسفرت نتيجة إنتخابات نائب رئيس إتحاد الجامعة عن فوز الطالب أحمد جلال فتحي عبد المجيد من كلية التجارة بمقعد نائب رئيس اتحاد الجامعة، وتجرى الآن باقي الانتخابات لتحديد روؤساء اللجان ونوابهم.

وحرص الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على التواجد في العملية الانتخابية وتقديم التهاني لرئيس إتحاد طلاب جامعة المنوفية ونائبه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع طلاب الاتحاد لوضع خطة عمل شاملة تغطية كافة الأنشطة والفعاليات وتوزيع الأدوار، والإجابة على تساؤلات الاتحاد، مؤكدا على دعمه الكامل لإتحاد الطلاب لتأدية مهامه المنوط بها.
محمود الخباز رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنوفية وأحمد جلال نائبًا
محمود الخباز رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنوفية وأحمد جلال نائبًا
محمود الخباز رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنوفية وأحمد جلال نائبًا
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