تصفيات أمم أفريقيا.. كهربا يمنح مصر التقدم بهدف على كينيا في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكيني بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور الأول من المجموعة السابعة في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



سجل هدف منتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا من متابعة مميزة ومشوار كبير وضغط مميز على حارس مرمى منتخب كينيا في الدقيقة 41 من عمر المباراة.



أخطأ حارس مرمى منتخب كينيا في ركلة المرمى في الدقيقة 3 من عمر المباراة، وركلها ضعيفة وتصل إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة بطريقة رائعة، ولكنها تمر بجوار المرمى بسنتيمترات.



وتعرض حارس المرمى إلى إصابة واستدعى الجهاز الطبي، الذي يحاول أن يداوي ألمه واستكماله للمباراة.



وتوقفت المباراة لعدة دقائق حتى خرج حارس مرمى المباراة الأساسي، وحل مكانه الحارس البديل، بعد توقف المباراة لمدة 6 دقائق.



وفي الدقيقة 14 سدد أحمد حجازي رأسية تعتبر هي الاختبار الأول لحارس مرمى كينيا البديل، ولكن تصدى لها ولم يتمكن الفراعنة من تسجيل الهدف الأول.



واستمر منتخب مصر في الضغط على دفاعات نظيره الكيني، ولكن دون أن يترجم هذا الضغط إلى أهداف تضعهم في المقدمة.



ومرر الشحات كرة رائعة إلى كهربا في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وانفرد كهربا بالحارس ولكن وضعها ضعيفة بين يدي حارس مرمى كينيا وأهدر فرصة الهدف الأول.



وأنقذ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر شباكه من هدف مؤكد بعد مراوغة لاعب كينيا، لدفاعات الفراعنة والوصول إلى منطقة الجزاء وتسديد كرة قوية تصدى لها الشناوي في الدقيقة 22 من عمر المباراة.



وتلاعب مهاجم منتخب كينيا بدفاعات الفراعنة في الدقيقة 25 وتوغل بمهارة رائعة أسقط بها محمود علاء أرضًا داخل منطقة جزاء المنتخب الوطني، وسدد كرة رائعة ولكن تصدى لها الشناوي مرة اخرى ببراعة.



وخرج لاعب كينيا صاحب القميص رقم 7 مصابًا، في الدقيقة 29 من عمر المباراة بعد تدخل مع أحد لاعبي منتخب مصر، وحل مكانه اللاعب صاحب الرقم 16.



وأخطأ محمود علاء لاعب منتخب مصر وعرض الفريق إلى حالة توتر عقب ملامسة الكرة بيده أمام منطقة الجزاء، واحتسبها حكم المباراة خطأ على الفراعنة، ولكن مرت بسلام على المنتخب الوطني.



وبخطأ دفاعي سجل محمود عبد المنعم كهربا لاعب منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد مشوار طويل ضغط به كهربا على حارس المرمى وسدد الكرة داخل الشباك الخاوية.



وتوجه كهربا إلى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، لتبادل الأحضان احتفالًا بالهدف الأول.



ودخل منتخب مصر المباراة، بهذا التشكيل:

محمد الشناوي، أحمد فتحي، أحمد حجازي، عبدالله جمعة، محمود علاء، عمرو السولية، وطارق حامد ومحمد مجدي قفشة ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومحمود كهربا.

