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سيارات

أحذر من وحدات الرفع..مدخل اللصوص الأول لسيارتك

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:47 م
وحدة الرفع بالسيارة
وحدة الرفع بالسيارة ومشاكلها
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خالد محيي الدين
تمثل وحدة الرفع أحد أبرز الكماليات التي يسعى ملاكي السيارات لتركيبها بمختلف الموديلات الحديثة منها والقديمة ايضا، نظرا لسهولة تركيبها وزهد ثمنها بشكل كبير.

بالإضافة إلى ما تمثله من سهولة في غلق زجاج السيارة بالكامل بضغطة زر واحدة، ولكنها في ذات الوقت تمثل خطر كبير علي السيارة وقد تجعلها مطمعا للصوص.

يواجه السائقين مشاكل عديدة فور تركيب "وحدة الرفع" بـ أيام قليلة، حيث يلاحظ البعض عدم صعود الزجاج لـ وضعه بشكل صحيح، فقد يكون مائلا او يرتفع لنصف مساره فقط.

في صدد ذلك يشير الخبراء والفنيين بضرورة التحقق الدائم من إقفال جميع ابواب السيارة ونوافذها قبل تركها ليلا حتى لا تكون مطمع للصوص.
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