مصطفى محمد يحرز هدف المنتخب الأوليمبي الأول فى مرمى الكاميرون

أحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر الاوليمبي الأول فى مرمى نظيره منتخب الكاميرون بالدقيقة 27 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



بدأ اللقاء بتبادل الكرة فى منتصف الملعب وكاد حارس الكاميرون أن يخطئ فى إحدى الكرات العائدة إليه بعد ضغط من جانب مصطفى محمد سددها الحارس فى جسمه وترتد إليه ويمسكها بيده.



حصل فى الدقيقة الرابعة عبدالرحمن مجدى على ركلة حرة من الجهة اليمنى فشل إمام عاشور فى اللحاق بها وتسديدها في مرمى الحارس الكاميروني.



تصدى محمد صبحى حارس مصر لكرة ماكرة من ضربة ركنية فى الدقيقة 13 أبعدها بيده بصعوبة إلى خارج منطقة الجزاء وتعرض أحد لاعبى المنتخب الكاميرونى إلى الإصابة عقب اصطدام قدم أسامة جلال بوجهه وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أوليمبي الفراعنة فى الدقيقة 17.



وأرسل أكرم توفيق فى الدقيقة 27 كرة طولية إلى الجبهة اليمنى تسلمها كريم العراقي وبدوره أرسلها عرضية إلى مصطفى محمد الذى سددها بقدمه فى شباك الحارس الكاميروني.



