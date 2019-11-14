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رياضة

سيراميكا كليوباترا 2001 يهزم النجوم ويتأهل لنهائي تصفيات القطاعات

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:40 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
تأهل فريق الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠١، إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لدوري القطاعات بعد الفوز على فريق النجوم، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم على ملعب النجوم.

وقدم لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا مباراة قوية أمام فريق النجوم، ونجحوا في التغلب على عامل الأرض، وخطفوا تذكرة التأهل للدور النهائي، بفضل الشخصية القوية للاعبيه، وبذلك يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مواليد ٢٠٠١، مع فريق الشرقية للدخان، في المباراة النهائية التي ستحدد بطل التصفيات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ من محمد السيد ميدو، ومحمد ابراهيم مدربا للحراس، ومحمد أسامة اخصائي اصابات، وأحمد إبراهيم مدير إداري، وإداري الفريق حسام ابراهيم، ويترأس القطاع شامل دراز، الذي يعمل تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.
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