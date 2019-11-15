اليوم .. قطع المياه بمنطقة العمرانية بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال إصلاح لخط مياه الشرب قطر 400مم بشارع ترعة الزمر الغربى ناصية شارع حامد عبد العظيم مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات إعتبارًا من الساعة الــ11 مساء غدِ الجمعه الموافق 15/11/2019 وحتى الــساعة الــ7 من صباح السبت الموافق 16/11/ 2019.



وتوضح الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى" منطقة العمرانية الشرقية ".



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالإلتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الإنقطاع.



وتهيب محافظة الجيزة بالساده المواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع ، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارىء 125.