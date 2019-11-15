بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي .. أسامة جلال يكشف موقفه من العروض الخارجية

كشف أسامة جلال مدافع المنتخب المصري الأولمبي، عن تركيزه الكامل مع منتخب بلاده خلال كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تنظمها مضر حتى 22 نوفمبر الجارى.



وقال جلال: "لن أتحدث عن أية عروض سواء محلية او خارجية في الوقت الراهن، تركيزي مع المنتخب وزملائي والجهاز الفني من اجل تحقيق الهدف وهو الصعود إلي الأولمبياد والفوز باللقب القارى".



وتابع "منافس مصر في الدور المقبل سيكون قويًا للغاية، فالبطولة تضم 8 منتخبات من أفريقيا هم الأقوى، لكننا لن ننشغل باسم المنافس، فهدفنا الفوز بغض النظر عن المنافس".



منتخب مصر كان قد حقق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات، ليتصدر المجموعة الأولى، ويصعد الى الدور التالي بصحبة منتخب غانا الذي احتل وصافة المجموعة.