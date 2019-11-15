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أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على إطلاق النار في كاليفورنيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يتابع شخصيًا مع السلطات المحلية حادث إطلاق النار "المأساوي" بمدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا.

وقتل شخصان وأصيب آخرون بجروح، الخميس، عندما أطلق فتى النار داخل مدرسة ثانوية شمالي لوس أنجلوس، قبل أن تقبض عليه الشرطة.

ونقل 6 أشخاص إلى المستشفى بعضهم في "حالة حرجة" إثر الاعتداء في معهد سوغوس في مدينة سانتا كلاريتا، التي تبعد نحو 65 كيلومترا شمالي لوس أنجلوس، بحسب مسؤول محلي.

وأعلن لاحقا أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، بحسب ما أعلن المستشفى الذي لم ينشر تفاصيل عن هويات الضحايا.

وكان المهاجم وهو تلميذ فر بعد إطلاق النار في المعهد، فيما عثرت عليه الشرطة لاحقا بين الجرحى الذين تم إخلاؤهم.

وقال مسئول في الولاية الأميركية: "لقد وضع قيد التوقيف وهو يتلقى العلاج في المستشفى المحلي. إنه تليمذ عمره 16 عاما" ملامحه أسيوية.
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