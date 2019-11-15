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فن

نسمة محجوب تحيي حفلا غنائيا بالأهرامات

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:07 ص
نسمة مجوب
نسمة مجوب
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شيرى نبيل نسم
تحيى المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا على مسرح الصوت والضوء فى منطقة الأهرامات الاثنين المقبل وسط حضور جمهورها ومحبيها، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها منها : "حب اخوات" و"قلبى" و"هتقولى إيه"، إلى جانب باقة مختارة من مؤلفات الموسيقى العربية وعدد من الأعمال الغربية الشهيرة.

يذكر أن المطربة نسمة محجوب، ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب اجادتها للعزف على آلة البيانو، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فنى واسع.
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