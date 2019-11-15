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ديني

جمعة: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق كالعصفور في القفص.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:15 م
جمعة: المؤمن في المسجد
جمعة: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، يجد فيها حياته وروحه، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يشعر بالحبس والخنقة والضيق.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، بمسجد الشهيدين، بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أن عمارة المسجد تكون بالطاعة والذكر وقراءة القرآن والمواظبة على أداء الصلاة في أول وقتها ومجالس العلم والمدارس القرآنية، والقيام على المساجد إنشاءً وبناءً وصيانة ونظافة.

وأكد أن كل من أسهم في عمارة المساجد ونظافتها كان له عظيم الأجر، منوها أن النبي في ذات يوم تفقد عجوزا كانت تقوم على نظافة المسجد وسأل عنها وعن غيابها فأخبروه بوفاتها ولم يعيرها أحدا اهتماما فقال لهم النبي أين قبرها؟ فأتى قبرها وأكرمها بالصلاة عليها فصلى عليها ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ولهذا جئت أصلي على هذه العجوز.

وناشد وزير الأوقاف، الأهالى أن يحافظوا دائما على نظافة المساجد ولتصبح دائما بشكل جميل يعجب رواد المسجد في كل الأوقات.
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