غدا.. انعقاد مؤتمر دراما الصورة في مواجهة الإرهاب باتحاد كتاب مصر

تنظم شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، مؤتمرها السنوى الثالث بعنوان "دراما الصورة والكلمة في مواجهة الإرهاب"، وذلك في العاشرة والنصف صباح غدا السبت ، بمقر الاتحاد بالزمالك.



ويحضر المؤتمر كل من الدكتورة أمنة نصير، والفنان عزت العلايلى، والفنان أشرف زكى، والفنانة فردوس عبد الحميد.



ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار كتاب السيناريو والمخرجين والنجوم و رجال الأمن منهم الدكتورة آمنة نصير، الكاتب أيمن سلامة مؤلف مسلسل ولد الغلابة، والفنان عزت العلايلى والفنان أشرف زكى والفنانة فردوس عبدالحميد والمخرج محمد فاضل والكاتب بشير الديك، والكاتب أبوالعلا السلامونى واللواء فؤاد علام.



ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاتحاد التي ينظمها، لنشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية، ورفع الوعي.