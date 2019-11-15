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اقتصاد

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من كرافيتي إيجيبت اليوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:19 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تنطلق فعاليات الدورة الثانية من كرافيتي إيجيبت المتخصص في الصناعات اليدوية والحرفية اليوم الجمعة وتستمر فعالياتها حتى 23 نوفمبر الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر الذي تنظمه غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية.

وتأتي الدورة تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكل من وزراء التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية واتحاد الصناعات وبنك القاهرة، بعد النجاح الملحوظ الذي حققه معرض الصناعات اليدوية "كرافيتي إيجيبت" في دورته الأولى، وهي الفكرة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما خاصا باعتبارها أهم الصناعات الحيوية والواعدة وتجد الدعم من الوزراء وجميع المسئولين.

وكانت الدورة الأولى شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية من جانب وبعض الدول الأجنبية من جانب آخر، كما شهد المعرض إبرام عدد من الصفقات لشراء المنتجات اليدوية المصرية مباشرة من أصحاب الحرف المختلفة.

شارك في الدورة الأولى أكثر من 100 من الفنانين والشركات ومعارض الصناعات اليدوية في مجالات مختلفة كالزجاج، الحلي، الأزياء، الأعمال الخشبية، الخزف والفخار، السجاد اليدوي والكليم، منتجات الصحة والجمال، الأغذية والأطعمة المنزلية، مفروشات ومستلزمات المنزل، أعمال النحاس وغيرها، ويستهدف المعرض أكثر من 100 ألف زائر سنويًا.
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