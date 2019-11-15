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محافظات

تحصين 15 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الجدري والطاعون فى الوادى الجديد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
أكد الدكتور ناجي محمد عوض مدير عام البيطرى فى الوادى الجديد الانتهاء من تحصين 15902 رأس ماشية ضد الجدري والطاعون بمراكز المحافظة الخمس وقراها، علي مدار شهر أكتوبر المنقضي.

وأوضح أنه تم تحصين 897 رأس أغنام و 630 ماعز ضد مرض جدري الضان، و 10923 رأس أغنام، و 3452 ماعز ضد مرض "طاعون المجترات الصغيرة".

وأضاف، أن المديرية انتهت من رش 12409 رأس أبقار، 2874 رأس أغنام وماعز ضد الطفيليات الخارجية، وتحصين 5386 رأس ضد الطفيليات الداخلية.

ولفت إلى، أن المديرية تواصل برامج التحصين ضد الأمراض والطفيليات الداخلية والخارجية خلال الفترة الحالية، بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية.
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