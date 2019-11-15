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رياضة

أشرف صبحي يوجه الشكر لوزارة التعليم لدورها فى إنجاح أمم إفريقيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:33 م
صدى البلد
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ريهام بكير
وجَّه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، شكره لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مساندة منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمساهمة في إنجاح البطولة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

كانت وزارة الرياضة قد نظمت رحلات لطلبة المدارس إلى مدرجات ستاد القاهرة، لتشجيع الفريق الوطني أمام منتخب الكاميرون وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيادة الإعداد في مباريات الدور قبل النهائي للمنتخب، مجددا دعوته لحضور كافة أطياف الجماهير لمساندة ودعم منتخب مصر الأوليمبي لتحقيق حلم الوصول لطوكيو 2020، والفوز بالبطولة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر للاتحاد الرياضي المدرسي لحضور طلاب المدارس، ومديريات الشباب والرياضة بمحافظات "القاهرة، الجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والمنيا، والسويس، والمنوفية"، لمساندة منتخبنا الوطني.
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