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فن

أهم اتنين في حياتى.. محمد على رزق ينشر صورة لوالدته وزوجته

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:52 م
والده محمد رزق وزوجته
والده محمد رزق وزوجته
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محمد بدران
نشر الفنان الشاب محمد على رزق، صورة لوالدته وزوجته عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق محمد على رزق على الصورة قائلًا: "أهم مزتين في حياتى أمى ومراتى" ولاقت الصورة إعجاب المئات من متابعيه. 

يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح ويتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
أهم اتنين في حياتى.. محمد على رزق ينشر صورة لوالدته وزوجته
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