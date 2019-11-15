ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: الصلاة على النبي تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:04 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الصلاة على النبي ﷺ تستغفر لصاحبها وتؤانسه في قبره.

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : "ما من عبد صلَى عليَ صلاة إلا خرج بها ملك حتى يجيىء بها وجه الرحمن عز وجل ؛ فيقول ربنا تبارك وتعالى : اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقرّ بها عينه".[رواه الديلمي في الفردوس، وأورده في جلاء الأفهام بإسناده عن ابراهيم بن رشيد. وقال الحافظ السخاوي: أخرجه أبو علي بن البناء، والديلمي في مسند الفردوس. ا.هـ

وتابع: علينا أن نجعل رسول الله ﷺ هو الأسوة الحسنة في حياتنا وأن نجعله هو المرشد الأتم كما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وعلينا بالإكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ بالليل والنهار، وعلينا أن نعود إلى رسول الله ﷺ فنصلي عليه بألسنتنا وعلى مسابحنا ونصلي عليه في أفعالنا ونصلي عليه في قلوبنا ونقبل حكمه فينا.

وأضاف: يحدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أن الزمان سيتغير وأنه (توشك أن تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعة الطعام) قالوا: أمن قلةٍ نحن يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: (لا .. أنتم يومئذٍ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويلقي الوهن في قلوبكم) قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: (حب الدنيا وكراهية الموت).

أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إلى كل خير وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ ما ترك لنا شيئًا يقربنا إلى الله يقربنا إلى الجنة يبعدنا عن النار إلا وقد أمرنا به، ولم يدع شيئًا يقربنا من النار ويبعدنا عن الجنة ويبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه ونهانا عنه.

تركنا على المحجة البيضاء، وجاءت عصور الفتن وشاعت الذنوب في الأمة والمعصية في الأفراد وقست القلوب وطال علينا الأمد وتسلطت علينا الأمم بذنوبنا قبل أن يكون أي شئٍ غير ذلك.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء يوم الجمعة.. للميت والصديق والمريض ويحقق الأمنيات

علي جمعة: ترديد هذا الذكر يوم الجمعة يجعل الله يقضي لك 100 حاجة

في يوم مولده.. هذه أبرز وصايا النبي لأمته

علي جمعة: الاحتفال بالمولد النبوي وليلة القدر يتفقان فى هذا الأمر

فى ذكرى المولد النبوي.. علي جمعة: هذه علامات حب النبي وبهذا الأمر نصل لكمال الإيمان

ترشيحاتنا

باب للشر يصعب إغلاقه.. نهى عنه رسول الله واستهان به الكثيرون

بالتل الأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة بالإسكندرية

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

ميركل لـ السيسي: ألمانيا حريصة على تطوير التعاون المشترك مع مصر

بـ جلابية فلاحي ومنديل بوية | مي سليم تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية

مشهد مثير للغرابة... كوبرا تبتلع ثعبان ضخم .. صور

AdvertisementS

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح يكشف عن هدية من مشجعة عشقتها مكة

خلي بالك.. محطات وقود تدمر سيارتك عند تغيير زيت المحرك

فضحوني.. صورة المتهم بقتل شقيقه بسبب مقطع جنسي مع زوجته في الجيزة

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

بـ الأرجواني.. كيت ميدلتون بـ إطلالة خريفية ناعمة لافتتاح دار رعاية للأطفال

لكل عروس.. 10 أفكار لتنسيق المرايا بغرفة النوم