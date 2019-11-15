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رياضة

أهلي ٢٠٠٦ يفوز على الطيران ٦ – صفر في مهرجان البراعم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، فوزًا كبيرًا على مضيفه الطيران بنتيجة ٦ – صفر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

جاءت سداسية الأهلي عن طريق عمر السرساوي (هدفان)، ومحمد شريف (هدفان)، ومحمد أحمد سعد وعمر زكريا بهدف واحد لكل منهما.

بهذه النتيجة واصل الأهلي تقديم عروضه المميزة منذ بداية الموسم، محققا فوزه الخامس ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة، بعدما احتسب له فوزًا اعتباريًا في الجولة الأولى ٢ – صفر على مركز شباب سراي القبة الذي لم يحضر لخوض المباراة، وفاز على شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى الطيران ٦ – صفر، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل هدفين في مرماه، علمًا بأن له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة.

يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٧٠ دقيقة بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٨ تبديلات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًا وأحمد جمال مدربًا للفريق ومحمد سعد مدربًا مساعدًا وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيب الفريق وأحمد فؤاد إداريًا وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.
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