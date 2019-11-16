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مرأة

القطط تصيب الإنسان بهذه الحمى

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
احذر.. القطط تصيب
احذر.. القطط تصيب الإنسان بهذه الحمى
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رضوى حسام
كثير منا يحب تربية الحيوانات خاصة القطط، لكن لسوء الحظ قد تصاب بأمراض كثيرة دون أن نعلم، فمن أشهر تلك الأمراض هي حمى الخدش، فهي بمثابة عدوى بكتيرية، وتعد حمى الخدش خطيرة لأن الناس قد يصابون به من القطط المصابة ببكتيريا بارتونيلا هينسيل.

أكدت الدراسات في موقع " health line " أنه يمكن الإصابة بحمى خدش القط من لدغة أو خدش من قط مصاب، كما يمكنك أيضًا أن تصاب بالمرض إذا أصيب لعاب قطة مصابة بجروح مفتوحة ، لكن لا يمكنك الحصول على مرض خدش القط من إنسان آخر.

أما عن أعراض حمى الخدش فتشمل :

• نتوء أو نفطة في موقع العضة أو الخدش
• تورم الغدد الليمفاوية بالقرب من موقع العضة أو الخدش
• إعياء
• الصداع
• حمى منخفضة الدرجة

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