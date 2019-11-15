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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة أجريجنتو الإيطالية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، الكاردينال فراشيسكو مونتينجرو كاردينال جزيرة صقلية والذي يزور مصر لأول مرة، وعمدة مدينة أجريچنتو الإيطالية سير كالوجيرو فيريتو والوفد المرافق لهما.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم لهم خلال اللقاء نبذة عن مصر وحضارتها الغنية، وإننا كمصريين نعيش معًا حول نهر النيل الهادئ فنأخذ منه الهدوء والاعتدال، وأن نهر النيل يجري في مجري واحد ثم ينقسم إلى قسمين وفي هذا يشبه شخص يرفع يده للصلاة فنأخذ منه روح العبادة.

وتابع قائلا: إن البابا تواضروس الثاني تحدث أيضًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية التي امتدت من القديس مارمرقس الرسول إلى الآن والتي تجمعها علاقات طيبة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان المصري والمؤسسة الإسلامية متمثلة في فضيلة شيخ الأزهر ومع جميع الكنائس.

وأضاف "حليم" أن الكاردينال فراشيسكو مونتينجرو كاردينال جزيرة صقلية قدم الشكر لقداسة البابا على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن هذه الزيارة تقوي أواصر المحبة والصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية.

ونوه المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أنه حضر اللقاء الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والذى عبر عن سعادته للتواجد مع قداسة البابا تواضروس الثاني، مشيرا إلى أن قداسته رمز وقيمة كبيرة لكل المصريين وأنه سعيد لحضور هذا اللقاء.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بينما قدم محافظ الإسكندرية درع المحافظة لقداسة البابا تواضروس الثاني.
البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة أجريجنتو الإيطالية
البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة أجريجنتو الإيطالية
البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة أجريجنتو الإيطالية
البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة أجريجنتو الإيطالية
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