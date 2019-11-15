زمالك 2001 يفوز على الاتحاد السكندري بـ ثلاثية

فاز فريق نادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ علي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب الاتحاد بالإسكندرية، بالجولة الرابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين لكرة القدم.



أحرز أهداف الزمالك: أسامة فيصل هدفين وحسام أشرف هدفا.



وبهذا الفوز يواصل الفريق، تصدره للمسابقة برصيد 31 نقطة.



ويقود الفريق أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ، ويعاونه منتصر الجدي، وأيمن الطويل مدربا للحراس ، ومحمود مغاوري إداريا للفريق.