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رياضة

زمالك 2001 يفوز على الاتحاد السكندري بـ ثلاثية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
فاز فريق نادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ علي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب الاتحاد بالإسكندرية، بالجولة الرابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين لكرة القدم.

أحرز أهداف الزمالك: أسامة فيصل هدفين وحسام أشرف هدفا.

وبهذا الفوز يواصل الفريق، تصدره للمسابقة برصيد 31 نقطة.

ويقود الفريق أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ، ويعاونه منتصر الجدي، وأيمن الطويل مدربا للحراس ، ومحمود مغاوري إداريا للفريق.
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