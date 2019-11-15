مرتضى منصور يكرم فريق سباحة الزمالك 2009

قام المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، بتكريم فريق سباحة النادي مواليد 2009 أولاد وبنات لحصولهم على اختبار «ستار 1» واختبار «ستار 2» بتفوق.



وعدد السباحين الذين تم تكريمهم اليوم 500 سباح وسباحة؛ حيث اجتازوا الاختبار بتفوق بشهاده الاتحاد المصري للسباحة.



وتم توزيع الميداليات وشهادات التكريم علي جميع السباحين؛ حيث وجَّه منصور الشكر والتقدير لأولياء الأمور للمجهود المبذول مع أبنائهم وحثهم على حب الزمالك وضرورة الانتماء لهذا الكيان الكبير.



وحضر الاحتفال المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك والنائب أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة النائب وأشرف فهمي رئيس قطاع السباحة.



كما تم تكريم مدربي المرحلة: صفوت محمد وهيثم زكي واقيم الاحتفال بصالة محمد حسن حلمي.