تعرف على تشكيل جنوب إفريقيا ونيجيريا

أعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الاولمبي تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا في المباراة التي تجمعهما باستاد السلام بالجولة الأخيرة في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية بالبطولة رفقة كوت ديفوار وزامبيا.



وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالآتي..



حراسة المرمى: دارين جونسون



الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.



الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، ثيندو موكوميلا.



الهجوم: فوستر - كاموهيلو ماهلاتسي، ويسلي.



بينما جاء تشكيل إماما ماباكابو نيجيريا كالآتي...



حراسة المرمى: أدامو أبوبكر



الدفاع: جيمس - سينسير سيث - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان.



الوسط: أزوبيكي- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج.



الهجوم: أورجي - أوينا تاو - سوينسي.