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أخبار البلد

عمر مروان: تفاعل إيجابي مع تقرير مصر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:37 م
صدى البلد
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ا ش ا
قال الوزير عمر مروان رئيس وفد مصر المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان، إن جلسة استعراض تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة شهدت تفاعلا إيجابيا من جانب الدول الأعضاء ينم عن الإلمام بما تم من جهود وإنجازات فى سبيل دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح رئيس الوفد المصري -في كلمته أمام جلسة استعراض تقرير الترويكا التي عنيت بالمشاورات خلال الاستعراض وتألفت من السنغال وفيجى والمملكة المتحدة- أن وفد مصر يدرك أن ما يطرح في جلسات الاستعراض من استفسارات وتوصيات يأتى في إطار ما تكفله آلية المراجعة الدورية الشاملة من فرص لتبادل الآراء والخبرات والنصائح من غير مدح أو قدح وبهدف مساندة الدولة محل الاستعراض فيما تقوم به من جهود على طريق حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن وفد مصر أحيط علما بالتوصيات التي طرحت من قبل الدول أعضاء المجلس وسوف تكون محل عناية ودراسة دقيقة مع جهات الاختصاص في مصر على ضوء المحددات الوطنية والإمكانات المتاحة والظروف المحيطة وعلى أن توافي مصر المجلس بموقفها نحو تلك التوصيات خلال المدة المحددة.

وأكد مروان أن مصر صادقة في المضي قدما نحو تحقيق حياة أفضل لشعبها كي يمارس حقوقه وحرياته في ظل مجتمع آمن يكفل المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
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