سوبارو تطلق نسخة جديدة من امبريزا.. اعرف مزاياها

عرضت فضائية "سي إن إن" تقريرا، حول طرح شركة "سوبارو" اليابانية نسخة جديدة من موديل "امبريزا" الرياضي الشهير.



وجاء ذلك تزامنا مع مرور 30 عاما علي إنشاء قسم الـ "STI"، لتقدم "سوبارو" الامبريزا الأكثر قوة خلال معرض "ديترويت 2019".



وتتمتع سيارة "subaru impreza sti s209" السيدان ذات الأربعة أبواب وبالدفع لزيادة القوة الحصانية، والتي تصل لـ 341 حصان، بمحرك 4 أسطوانات سعة 2,5 لتر، ما يجعل تسارعها يصل من الـ0 الى 60 ميلا في الساعة خلال 4,4 ثانية فقط.



وزادت الشركة من عرض السيارة 4,3 سنتم عن الامبريزا العادية، فضلا عن زيادة مقاس الإطارات إلى 19 إنش، ولكن تم تزويدها بلونين فقط الأبيض والأزرق.



كما أنها للمرة الأولى تقوم سوباروا برفع قدرة محرك الامبريزا، لتقوم الآن بإنتاج عدد محدود فقط في الولايات المتحدة الأمريكية من موديل الـ "S209" يصل لـ 209 سيارات فقط، ليصل ثمنها مابين 60 إلي 65 ألف دولار بالسوق الأمريكي.