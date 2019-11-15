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اقتصاد

كشف حساب | البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في 4 جلسات

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:07 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
سجلت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، خسائر بلغت نحو 9.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1. 728 مليار جنيه، مقابل 737.4 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 1.3%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 1.69% ليسجل مستوى 54. 14545 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 0.23% ليبلغ مستوى 19. 546 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 00 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 0.81% ليبلغ مستوى 79. 1447 نقطة.

وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 9. 16 مليار جنيه من خلال تداول 716 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 29. 29 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 71. 70%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8. 67% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 23.1% والعرب على 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7. 157 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 8. 58 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 3. 67% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ اول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 9. 23% وسجل العرب 9. 8% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 006. 2 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 655 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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