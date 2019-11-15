رجال يد الأهلي يفوز على الفيوم في بطولة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق الفيوم في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وقدم خلالها الفريق عرضا مميزا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٣١-٢٣.



وبهذه النتيجة تمكن الفريق تحت قيادة المدرب السويدي أولا ليندجرين من مواصلة عروضه القوية في بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق جزيرة الورد أمس الخميس بالمنصورة.

