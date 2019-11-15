بالفيديو | ساديو ماني يساعد عامل فريق السنغال في رفع الحقائب

حقق منتخب السنغال، أول أمس فوزا ثمينا على ضيفه منتخب الكونغو في بداية مشواره بالمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عام 2021.



وكان ماني قد انتبه لأحد العمال بعد نزوله من الأتوبيس الخاص بالمنتخب، حيث كان يقوم بحمل عدة كراتين تضم زجاجات مياه إلى داخل ملعب التدريب.



واحتفلت جماهير السنغال مع ساديو ماني والهتاف له عقب نهاية المباراة قبل أن يبادلها التحية لينزل إلى أرض الملعب أحد محبيه والتقط معه نجم ليفربول "سيلفي".



وقام ماني على الفور بمساعدة العامل دون تردد حيث قام بحمل بعض الكراتين معه.



وتصدر منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق هدف على المنتخب السنغالي المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما جاء منتخبا الكونغو وإي سواتيني في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.

