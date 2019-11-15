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رياضة

كوت ديفوار تقصي زامبيا من البطولة بهدف نظيف

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز منتخب كوت ديفوار الأولمبي على زامبيا بهدفٍ وحيد في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

والتقى المنتخبان على أرضية ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية التي تضم معهما نيجيريا وجنوب إفريقيا.

سجل كواديو ايف ديبيلا لاعب كوت ديفوار الهدف في الدقيقة 61 بتسديدة رأسية رائعة سكنت مرمى زامبيا وذلك بعد متابعته لتمريرة عرضية مرسلة من ضربة حرة مباشرة بالجبهة اليسرى.

واستطاعت أفيال كوت ديفوار أن تتصدر ترتيب المجموعة الثانية بعد فوزها اليوم والوصول للنقطة السادسة، في حين حلت جنوب إفريقيا في الوصافة بفارق نقطة، بينما ودع منافسات البطولة كل من زامبيا ونيجيريا.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا ستواجه مصر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بينما يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره الغاني في الدور ذاته يوم الثلاثاء المقبل.
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