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حوادث

اليوم.. نظر دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.
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