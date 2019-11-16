شاهد.. لحظة سقوط صاروخين في جنوب إسرائيل

نشرت وسائل إعلام عبرية لقطات مصورة توثق لحظة سقوط صاروخين من قطاع غزة في في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية.



وأفادت القناة "13" العبرية بوقوع 3 إصابات بالهلع في بئر السبع عقب تعرضها لقصف صاروخي، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لصاروخين.



