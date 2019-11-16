ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. لحظة سقوط صاروخين في جنوب إسرائيل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نشرت وسائل إعلام عبرية لقطات مصورة توثق لحظة سقوط صاروخين من قطاع غزة في في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مدينة بئر السبع الإسرائيلية.

وأفادت القناة "13" العبرية بوقوع 3 إصابات بالهلع في بئر السبع عقب تعرضها لقصف صاروخي، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لصاروخين.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل تنشر فيديو لحظة قصف أكبر شوارع تل أبيب وتدميرها

إطلاق 250 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية تمطر سماء إسرائيل بمئات الصواريخ دفعة واحدة | فيديو

إصابة 69 إسرائيليا جراء إطلاق الصواريخ من غزة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية الحزام الأسود في غزة

ترشيحاتنا

منى الشاذلي تكشف تفاصيل عن حدث فضائي مهم .. فيديو

تفاصيل جديدة عن حادث عزبة المواسير يكشفها الـ DNA للضحايا

اخبار البرلمان| انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع الفائدة والدولار.. النواب يناقش تطبيق سن المعاش

توقف عن تناولها فورًا.. 4 أطعمة تسبب الإسهال

فشل صفقة انتقال علي غزال للزمالك | اعرف السبب

صورة طبق الأصل | الطفلة جنا عمرو تنشر صورتها مع شقيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد