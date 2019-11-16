في ذكرى ميلاده.. شاهد استيفان روستي يغسل السيارة بـ الفانلة الحمالات

تحل اليوم، السبت 16 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان استيفان روستي، الذي ولد بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1891، واعتبر عن جدارة من مشاهير نجوم سينما الأبيض والأسود، حيث تخصص في أدوار بعينها فهو المنافق والانتهازي والآفاق والنذل، وبالتالي حجز لنفسه أسلوبا خاصا يميزه عن غيره من أبناء جيله.



وظهرت على استيفان روستي علامات التمثيل وهو طالب في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس منطقة رأس التين بالإسكندرية، ما جعل المدرسين يقرروا فصله لعدم التزامه الدراسي، ولم يجد روستي وسيلة لتدبير نفقات المعيشة له ووالدته إلا بالعمل "بوسطجي" في هيئة البريد وبالفعل بعد استلامه للعمل بثمان أيام أخبرت إدارة المدرسة هيئة البريد بأنه يعمل ممثلا حتى قامت الهيئة بطرده وقت أن كان التمثيل يعتبر عارا لمن يعمل به ولم يجد وسيلة لكسب الرزق سوى السفر إلى إيطاليا.



وتوفي شرير السينما المصرية الظريف في عام 1964 إثر أزمة قلبية مفاجئة وبعد أسبوع واحد من وفاته زادت الاضطرابات النفسية لدى زوجته كادت تصل إلى درجة الجنون، فتحملت نقابة الممثلين نفقات سفرها إلى نابولي مسقط رأسها فلم يعد لها أحد يرعاها في مصر بعد رحيل الزوج والحبيب المخلص الفنان استيفان روستي.



وبمناسبة ذكرى ميلاد الشرير الظريف، استيفان روستي، التي توافق اليوم، نعيد نشر صورة نادرة تداولها رواد التواصل الاجتماعي له وهو يقوم بتنظيف سيارته بنفسه، مرتديًا شورت وفانلة حمالات.