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رياضة

أول رد فعل من حسام البدري عقب وصول منتخب مصر إلى جزر القمر

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:57 ص
حسام البدري
حسام البدري
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محمد رشاد
حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على عقد جلسة ساخنة مع لاعبو الفراعنة، عقب التعادل أمام كينيا ووصول الفريق الى جزر القمر للمواجهة الثانية فى التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وعنف حسام البدري، جميع اللاعبين بسبب الاستهتار داخل أرضية الملعب، وعدم إحترام الخصم بالإضافة إلى عدم تنفيذ تعليماته داخل أرضية الملعب وهو ماتسبب في فقد نقطتين ببداية المشوار.

وحذر حسام البدري جميع اللاعبين، من مواصلة الأداء الهزيل خلال مواجهة جزر القمر، خاصة أن هذه المواجهة ستحدد ملامح منافسة الفراعنة على بطاقة التأهل للكان الإفريقي.

وتابع البدري خلال جلسته مع اللاعبين، أنه لا بد من إحراز الفوز خارج الديار ضد منتخب جزر القمر، ومصالحة الجماهير خاصة أن الجماهير المصرية تضع آمال كبيرة على الفريق القومي من أجل تعويض خسارة اللقب الإفريقي والتي نظمتها مصر منتصف العام الجاري.

واختتم حسام البدري حديثه، مؤكدا أنه لن يقبل بهذا الأداء في المباريات المقبلة، مهددا اللاعبين بالاستبعاد لعدم قدرتهم على تمثيل المنتخب الوطني.

وكان المنتخب الوطني سقط في فخ التعادل أمام المنتخب الكيني، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت أول أمس الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بالتصفيات الإفريقية.

وحقق منتخب جزر القمر، فوزا على منتخب توجو، على ملعب الأخير بهدف دون رد لحساب نفس المجموعة السابعة، ويتصدرها برصيد 3 نقاط.

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على جزر القمر يوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021
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