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أخبار العالم

تصعيد جديد.. الاحتلال يقصف غزة بعد توجيه صاروخين نحو المستوطنات

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
الاحتلال يقصف غزة
الاحتلال يقصف غزة وضرب إسرائيل بـ صاروخان
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سمر صالح
جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، قصفها لمواقع المقاومة بقطاع غزة بعد توقف لنحو أربع وعشرين ساعة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة بتجاه مستوطنات الغلاف واعتراضهما اليوم من قبل القبة الحديدية.

وأطلقت صافرات الإنذار فجرا، في مدينة بئر السبع الجنوبية، وذلك بعد بدء سريان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس.

وقالت القناة "13" العبرية وقوع 3 إصابات بالهلع في بئر السبع عقب تعرضها لقصف صاروخي، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية لصاروخين.

وقال مراسلنا بغزة إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت ثماني صواريخ على الأقل صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة قرابة الساعة الخامسة.

وأغارت طائرات الاحتلال مجددا على نفس الموقع بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع اصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد عدة ساعات عن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مدينة بئر السبع.
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