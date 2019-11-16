مش هتحتاج موبايل.. طريقة فتح رسائل Instagram على اللاب توب

تتيح خدمة الرسائل المباشرة أو المعروفة باسم (دي إم) DM على (إنستجرام) Instagram للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل الشخصية في دردشة خاصة أو دردشة جماعية مثل واتساب WhatsApp، كما تتيح تتيح ميزة الرسائل المباشرة DM في إنستجرام Instagram أيضًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو واخفاء الرسائل ومشاركة المواقع وما إلى ذلك.





ومع ذلك، تم تصميم إنستجرام Instagram دائمًا على أنه تطبيق للهواتف الذكية بشكل أساسي ويقدم معظم الميزات في إصدار التطبيق الخاص به فقط وليس على إصدار سطح المكتب. رغم ذلك ، يوجد صفحة ويب خاصة بالتطبيق ، لكن المستخدمين هناك يمكنهم فقط تصفح الخلاصة (الصفحة الرئيسية للتطبيق) ، مثل التعليقات والتعليق عليها. لكن هذا كل شيء تقريبًا لأنه لا توجد طريقة لنشر صورة أو مقطع فيديو جديد أو التحقق من رسائل DM. لذلك ، ماذا لو كنت ترغب في قراءة رسائلك الـ مباشرة من جهاز الكمبيوتر أو سطح المكتب. هناك حل بديل لذلك وفيما يلي كيفية القيام بذلك، وفقًا لوقع جادجيتس ناو" التقني.





باستخدام تطبيق إنستجرام Instagram على نظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10





إذا كنت تستخدم Windows 10 على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب ، فقم بتنزيل تطبيق إنستجرام Instagram من متجر ويندوز Windows.





1.افتح متجر Windows وابحث عن Instagram من الزاوية اليمنى العليا





2.انقر فوق "تثبيت" وقم بتشغيل البرنامج بمجرد تثبيته





3. قم بتسجيل الدخول باستخدام هوية إنستجرام Instagram id وكلمة المرور أو باستخدام بيانات اعتماد Facebook





4.للتحقق من الرسائل المباشرة ، انقر على أيقونة السهم من أعلى الزاوية اليمنى على غرار ما نراه على نسخة الجوال من التطبيق



