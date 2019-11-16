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رياضة

استعدادًا لـ الجونة والنجم الساحلي.. فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي لـ الاطمئنان على المصابين

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:00 م
فايلر فى تدريبات
فايلر فى تدريبات الاهلي
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عبد الحكيم أبوعلم
عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وطارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم.

واطمأن فايلر على اللاعبين المصابين والبرنامج التأهيلي الخاص بهم والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على حالتهم خلال الفترة الأخيرة.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ويستعد الأهلي لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري والنجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر على استاد رادس وذلك ضمن الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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