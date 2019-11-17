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رياضة

تكريم بالورود من منطقة الجيزة لاتحاد الكاراتيه للفوز ببطولة العالم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حرصت منطقة الجيزة للكاراتيه على تكريم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الدهرواي بمناسبة اعتلاء مصر لقمة ترتيب بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في تشيلي مؤخرا.

قام أعضاء منطقة الجيزة متمثلين في وائل عبدالحي نائب الرئيس وبدر أبو طبيخ عضو مجلس الإدارة على إهداء باقة من الورود للدهرواي رئيس الاتحاد تقديرا للمجهود المبذول من قبل مجلس الإدارة والفوز ببطولة العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع تم انعقاده في نادي الصيد بالدقي على هامش الأدوار التمهيدية فوق 18 سنه فرع الجيزة.

وأعرب محمد الدهرواي رئيس الاتحاد عن سعادته لاستقبال الأندية والمناطق التابعة للاتحاد له بالورود تقديرا للفوز بلقب بطولة العالم للناشئين.

أضاف أن هذا التكريم خير دليل على مدى التعاون والحب المتبادل بين الجميع بين أفراد اللعبة.

يذكر أن المنتخب المصري قد فاز ببطولة العالم بتشيلي بحصوله على 19 ميدالية متنوعة
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