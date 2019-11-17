ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تعلن دعمها لاحتجاجات إيران وتصف النظام بـ«الفاسد»

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
رحيم يسري
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، عن دعم بلادها للاحتجاجات في إيران، واصفة النظام الإيراني بـ"الفاسد".

وقالت المسؤولة الأمريكية في تغريدة على تويتر: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي طالت معاناته، وهو يحتج على الظلم الأخير للنظام الفاسد في السلطة، نحن ندين محاولة إغلاق شبكة الإنترنت.. دعهم يتكلمون!".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أول تعليق منه على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني.

واندلعت الاحتجاجات مساء الجمعة الماضي، مباشرة عقب فرض زيادة في أسعار البنزين، وشملت التظاهر وغلق الشوارع بالسيارات في العاصمة طهران وعدة محافظات أخرى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي: علينا مساعدة العراق ولبنان للتخلص من نفوذ إيران

وزير الخارجية الأمريكي: تخويف إيران لمفتشة وكالة الطاقة الذرية تصرف فظيع

واشنطن تؤكد دعمها الكامل لأنشطة المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيران

بومبيو: الولايات المتحدة تؤيد إجراء انتخابات جديدة في بوليفيا

الخارجية الأمريكية تتهم إيران بتمويل حركة الجهاد الإسلامي في غزة

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي

ترشيحاتنا

هجرته أسرته ولم ترحمه الشرطة.. الاعتداء على مراهق أمريكي بلا ذراعين وساقين.. فيديو

أبرزها السردين.. الأسماك الزيتية تساعد على تحسين الذاكرة

أمريكي يقتل زوجته و3 من أطفاله قبل إطلاق النار على نفسه.. تفاصيل

استشاري أمراض قلب يحذر من تناول المكملات الغذائية .. فيديو

بعد شائعة الوفاة.. البحث مستمر عن عادل إمام على جوجل

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. وتطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

رشوها بالفلفل.. مراسلة الجزيرة تتعرض لهجوم من الشرطة البوليفية

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن