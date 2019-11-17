واشنطن تعلن دعمها لاحتجاجات إيران وتصف النظام بـ«الفاسد»

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، عن دعم بلادها للاحتجاجات في إيران، واصفة النظام الإيراني بـ"الفاسد".



وقالت المسؤولة الأمريكية في تغريدة على تويتر: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي طالت معاناته، وهو يحتج على الظلم الأخير للنظام الفاسد في السلطة، نحن ندين محاولة إغلاق شبكة الإنترنت.. دعهم يتكلمون!".



وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أول تعليق منه على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني.



واندلعت الاحتجاجات مساء الجمعة الماضي، مباشرة عقب فرض زيادة في أسعار البنزين، وشملت التظاهر وغلق الشوارع بالسيارات في العاصمة طهران وعدة محافظات أخرى.