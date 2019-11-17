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رشا مجدى تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى برلين.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يتوجه اليوم، الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

وأضافت رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا، تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وأوضحت أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت أن الرئيس سيلتقى كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
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