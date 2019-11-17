أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر.. تفاصيل

تصدر النجم عمرو دياب تريند "تويتر"، اليوم الأحد، بسبب عيد ميلاد أبنائه التوأم كنزي وعبد الله، الذي صادف أمس السبت.



وجاءت التغريدات حول مقارنة التشابه الكبير بين شكل عبد الله ووالده، وأيضًا الحديث عن إطلالات كنزي دياب الجريئة.



في السنوات الماضية لم يكن الهضبة عمرو دياب يتجاهل أبدا تهنئة أبنائه بأعياد ميلادهم، حيث ننشر هنا صورا من التهاني التي كان يحرص عليها كل عام عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وربط البعض شائعات الخلاف بين عمرو دياب من ناحية، وزوجته زينة عاشور وأولادهما من ناحية أخرى، بتجاهل الهضبة تهنئة كنزي وعبدالله، والتي جاءت بعد علاقته بالفنانة دينا الشربيني، والتي لم يعلن حتى الآن طبيعتها بالضبط، وما إذا كانت زواجًا أم حبًا.