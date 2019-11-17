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حوادث

بالأسماء..إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:23 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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يوسف رجب
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- دشنا الزراعى، أمام قرية المراشدة، عن إصابة 10 أشخاص.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- دشنا الزراعى، أمام قرية المخادمه، نتج عنه إصابة كل من: سارة عطا 17 عامًا، زينب صلاح الدين 21 عامًا، رضا عناني محمود37 عامًا، أسيل حاتم علي عامين، حنان علي حسين24 عامًا، ليلى حسين مرسي53 عامًا، مصطفى أحمد 35 عامًا، حسن أبوالمجد 26 عامًا، محمد عيد راتب20 عامًا، وعبدالكريم محمد 26 عامًا.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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