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مرأة

قاتل ومعد.. معلومات عن مرض الطاعون بعد ظهوره فى الصين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:05 م
طاعون
طاعون
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لمياء الياسين
بعد تسجيل الصين حالتي إصابة بالطاعون، نستعرض بعض المعلومات الهامة عن الطاعون وأسباب الإصابة به وكيف تحمى نفسك، وفقا لموقع "هيلث".

- يعد السبب الرئيسى للإصابة بالطاعون هو لدغات البراغيث والتى تنقل البكتيريا اليرسينية المسببة للطاعون.

- يصيب المرض الغدد الليمفاوية أو الرئتين ويمكن أن يتسبب فى الوفاة نتيجة تسببه فى تسمم حاد في الدم والصداع وألم العضل.

- إذا لم يتم العلاج خلال ستة أيام على حد أكثر، من الممكن أن يتسبب المرض فى الوفاة.

- لتحمى نفسك من الطاعون يجب الحذر من التعامل مع الكلاب والقطط الحاملة للعدوى لأنها قد تكون سببا فى انتشار الطاعون أيضا بين المحيطين، وفى حالة الضرورة القصوى للتعامل مع حيوانات يجب ارتداء القفازات خوفا من انتقال العدوى عن طريق الملامسة والحذر تماما من النوم بجانبها.

- لتحمى نفسك من الطاعون عليك القضاء على أى مكان من الممكن أن يختفى بداخله مثل المراتب وأماكن التخزين، خاصة أن أسرع وسيلة لانتقاله من خلال البرغوث الذي يحمل المرض ويتغذى على جسم الإنسان.
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